الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

الفاتحة على أرواح
الفاتحة على أرواح الشهداء

وضع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد العناني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر معسكر قوات الأمن بمدينة الطور؛ اليوم الأربعاء 24 وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72.

وحضر مراسم الاحتفال اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

تهنئة القيادة السياسية 

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للقيادة السياسية والذي لا تتواني عن دعم المحافظة ومساعدتها كما قدم التهنئة للقيادات الأمنية والمجندين بمعسكر الأمن، وجميع رجال الشرطة المصرية.

وأكد فودة أن رجال الشرطة هم العين الساهرة على البلاد لتوفير الأمن والأمان للمصريين، فهم يقدمون البطولات في المواقف العصيبة التي تتعرض لها البلاد.

محافظ جنوب سيناء يهدي درع المحافظة لمدير الأمن

وعقب وضع اكليل الزهور اهدي المحافظ اللواء خالد فودة درع المحافظة للواء محمد العناني مساعد وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء كما اهدي اللواء  احمد محمد عمر قائد الفرقة 19 نيابة عن قائد الجيش الثالث درع القوات المسلحة  لمساعد وزير الداخلية.

المحافظ يثني على دور رجال الشرطة

واثني المحافظ علي دور رجال الشرطه في كافة المجالات المختلفة واكد المحافظ اننا كلنا فخورون بدور الشرطه الرائع.

وأضاف " اننا دائما قادرون ونستطيع وعلي استعداد دائم لاستقبال المحافل والمؤتمرات الدولية والاقليمية مضيفا ان الشرطه والجيش هم صمامي الامان للدولة المصرية كما وجه المحافظ الشكر لكل رجال الشرطه والساده اعضاء مجلسي النواب والشيوخ  متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والتقدم فى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة كما تناول المحافظ وجبة الغداء  مع القيادات الشرطية وأبناءه من ضباط الشرطة وذلك بنادى الشرطة الرياضى بطور سيناء.

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