الجمعة 26 يناير 2024
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والد الشهيد أحمد شوشة: رجال الجيش والشرطة حائط الصد ضد الخونة والمتربصين

والد الشهيد أمام
والد الشهيد أمام صور إبنه

وجه والد الشهيد نقيب شرطة أحمد شوشة، رسالة هنأ خلالها الشرطة المصرية والمصريين بشكل عام بذكرى عيد الشرطة 72.

وأكد النائب حافظ شوشة والد الشهيد، أن هذا اليوم عيد لكل المصريين ليس أبناء المؤسسة الشرطية فحسب، موجهًا رسالة شكر لكل ضابط أو فرد يسهر على أمن وأمان المواطن المصري.

وهنأ شوشة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتلك الذكرى ودعا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف رئيسهم خاصة في تلك المرحلة التي تحتاج المزيد من التكاتف.

وقال "شوشة"، إن النقيب أحمد حافظ شوشة، بطل لن ينسى من ذاكرة المصريين، فكل لحظة أمل ونجاح في ذلك الوطن، سيذكر الجميع أنه ورفاقه من رجال الجيش والشرطة كانوا طوبته الأولى في حائط الصد ضد الخونة والمتربصين.

ويقول الأب: "ابني كان متعود كل ما ينزل إجازة يقعد جنبي هنا، أخر مرة كانت طويلة، 14 يومًا، زار فيهم كل أهله وأصحابه وحبايبه مسابش حد، وكأنه كان بيودعنا".

ويتحدث الأب بحرقة عن ابنه الشهيد النقيب أحمد حافظ أبو شوشة، شهيد عملية الواحات الإرهابية، صاحب الـ23 عامًا: "قضى طفولته وشبابه بمدينة الأبطال في السويس في بيت لا يفصله سوى أمتار عن مكتب الفدائي الراحل الكابتن غزالي قائد المقاومة الشعبية ضد الصهاينة"، قبل أن يسرق نظرة للوحة معلقة على إحدى جدران محله يطل منها مبتسمًا وجه ابنه المرسوم بالرصاص، ابتسامة اغتالتها رصاصات التكفيريين.

وأشار والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، إلى أن آخر مكالمة جمعت بينه وبين ابنه الشهيد أحمد شوشة، لم يخبره بالعملية التي سيشترك بها، مؤكدًا أن ضباط العمليات الخاصة شهداء تحت الطلب من أجل مصر.

واستشهد البطل أحمد حافظ شوشة، في 20 أكتوبر عام 2017، بعد معركة مع مجموعة من العناصر الإرهابية، بالكيلو 35 بمنطقة الواحات البحرية، بنطاق مديرية أمن الجيزة.

السويس الشهيد أحمد شوشة الشهيد أحمد شوشة الشرطة

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