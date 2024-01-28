الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال على المنطقة الترفيهية في السويس تزامنا مع بدء إجازة نصف العام

أسرة على ممشى أهل
أسرة على ممشى أهل السويس

شهدت المنطقة الترفيهية بمحافظة السويس اقبالًا من المواطنين، بالتزامن مع حلول إجازة نصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول، وارتفع الاقبال تدريجيًا خلال النصف الثاني من يناير الجاري، حيث ترتفع نسبة الأشغال بالحدائق والمتنزهات تدريجيًا.

وتتكون المنطقة الترفيهية في السويس مع عدد من الحدائق والمتنزهات بنطاق منطقتي الكورنيش وبورتوفيق منها: الكورنيش الجديد، منطقة suez sea view، شاطئ السوايسة، ممشى أهل السويس، ممشى النخيل، شاليهات بورتوفيق.

الكورنيش الجديد

ويفضل الشباب الاستمتاع بوقت الغروب بمنطقة الكورنيش الجديد سواء عن طريق التجول بالسيارات أو الجلوس على المقاعد الرخامية المطلة على البحر والتقاط الصور التذكارية.

منطقة suez sea view

وتعتبر منطقة suez sea view منطقة ملحقة بكورنيش السويس الجديد، وتتكون من عدد من المحلات التي وفرتها المحافظة للشباب بايجارشهري مخفض، ليتمكنوا من تقديم المأكولات والمشروبات والتسالي لرواد الكورنيش خاصة الأسر والأطفال.

شاطئ السوايسة

بالرغم من الموجة الباردة التي تضرب محافظات الجمهورية خاصة السويس، إلا أن كثيرين يفضلون قضاء أوقات فراغهم على شاطيء البحر بشاطئ السوايسة خاصة وأن رسم الدخول يترواح بين خمسة وعشرة جنيهات.

ممشى أهل السويس

يمتد ممشى أهل السويس من ميدان اسماعيل ياسين بأول الكورنيش وحتى شاليهات بورتوفيق على مساحة 1300 مترا تقريبا بمحازاة خليج السويس، ويتكون الممشى من مساحات خضراء ومقاعد رخامية للأسر وأطفالهم ومضمار للدراجات بالإضافة لعدد من المحلات التي تخدم رواد المنطقة.

ممشى النخيل

ويقع ممشى النخيل في الجهة المقابلة لممشى أهل السويس في الطريق المؤدي من بورتوفيق الى الأربعين، ويتكون من عدد من الكافيهات والمطاعم ويشهد الممشى اقبالا من فترة الظهيرة وحتى أوقات متأخرة من الليل.

شاليهات بورتوفيق

وتستقبل شاليهات بورتوفيق يوميا عدد من الأسر من المحافظات الأخرى والتي تقرر زيارة السويس للإستمتاع بهدوء البحر واعتدال الجو، وتقدم شاليهات بورتوفيق خدمة فندقية مميزة بأسعار تنافسية حيث تضم أكثر من 40 شاليه مختلفة المساحات والاسعار لتناسب جميع الأسر.

السويس شاليهات بورتوفيق ممشى النخيل ممشى أهل السويس شاطئ السوايسة الكورنيش الجديد

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