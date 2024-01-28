الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الاحد، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتور احمد ابن محمد الجرواني، حيث اعرب الطرفان عن سعادتهما لاتمام هذا اللقاء المهم.

ويأتي اللقاء في إطار استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين من منطلق الحرص المتبادل على نشر ثقافه التسامح والسلام على كافه المستويات.

واثمر اللقاء عن موافقه الدكتور احمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على ان يكون الاعلان عن مبادئ المجلس العالمي للتسامح والسلام لاطلاق الاعلان العربي للتسامح والسلام كجزء من الاحتفاليه الكبرى التي ترعاها الدوله المصريه للاعلان الرسمي عن اطلاق مشروع التجلي الاعظم بمدينه سانت كاترين.

ويقوم المجلس العالمي للتسامح والسلام بعمل مقترحات بمحتويات ومكونات مبادره المجلس، وذلك للعرض على محافظ جنوب سيناء للمراجعه والتدقيق مع باقي جهات الاختصاص المعنيه ذات الصله، وطالب رئيس المجلس بدعوة اقصى عدد ممكن من الكيانات المصريه والاقليميه والدوليه،مثل مشيخه الازهر والكنيسة القبطيه والفاتيكان وجامعه الدول العربيه ومنظمه الامم المتحده واجهزتها والقوى الاقليميه والدوليه الفاعله ذات الصله والشأن بما يحقق زياده اكساب الحدث المصري الرئيسي الذي ترعاه الدوله المصريه والخاص بالاعلان الرسمي عن انطلاق مشروع التجلي الاعظم بمدينه سانتا كاترين اقصى واكبر زخما مما يمكن تحقيقه داخليا خارجيا في مصر وخارجها على كافه المستويات محليا واقليميا ودوليا.

 

 


واعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن تطلعه الكبير لانشاء وتأسيس وافتتاح مقرا اقليميا للمجلس العالمي على مستوى قاره افريقيا بمدينه سانت كاترين ليكون منبرا ومراره لاشعاع قيم التسامح والسلام في المنطقه وافريقيا والعالم وتاكيدا لدور مصر المحوري في ذلك الشان وتحقيقا لكون سانت كاترين مناره وقبله عالميه للتسامح والسلام بالمنطقه العربيه وافريقيا والعالم، ليكون هذا المقر جاهزا للافتتاح حاله موافقه الجانب المصري على فكرته خلال فاعليه الاحتفاليه المصريه الرسميه باطلاق مشروع التجلي الاعظم بشان كاترين.

 

سيناء جنوب سيناء المجلس العالمي التسامح

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