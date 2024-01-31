الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة: ارتفاع جنونى فى أسعار السلع قبل قدوم شهر رمضان

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

تقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، وغياب دور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل معها والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

 ارتفاع جنونى في أسعار السلع

وأوضحت النائبة مايسة عطوة في طلب الإحاطة، أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل مباشر فى ظل غياب تام لكل الأجهزة الرقابية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما له من طقوس خاصة بالبيوت المصرية. 

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وأضافت عضو مجلس النواب أن الأمر أصبح يحتاج ردًا من وزارة التموين عن أى مدى يكفي المخزون من السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان؟ وما هي خطة الوزارة لتوفير السلع التي تعانى من النقص حتى تصبح قادرة على تلبية الطلب عليها؟ وما هي خطة الوزارة للتصدى لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها بصفة عامة وخلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة؟، بجانب ضرورة التوسع فى انتشار معارض أهلًا رمضان بحيث تشمل جميع مراكز وأحياء الجمهورية مع زيادة دعم السلع التموينية بشكل استثنائي خلال شهر رمضان لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

عضو مجلس النواب رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين لأجهزة الرقابية

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