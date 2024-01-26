قيادي بـ"مستقبل وطن": قرارات العدل الدولية اعتراف بجرم ووحشية الاحتلال فى غزة

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن قرارات محكمة العدل الدولية كشفت جُرم ووحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم في غزة؛ ما يتطلب استغلالها والبناء عليها من أجل تحقيق انتصارات وقرارات إيجابية متتالية.

وأكد السعيد، في تصريحات له، أنه يتطلب من محكمة العدل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وإصدار قرار عاجل يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن هذه القرارات بمثابة ضربة قاصمة للكيان المحتل، وانتصار ضمني لجهود الدولة المصرية لرفع العدوان الواقع على غزة، خاصة مع ادعاء العدو الصهيوني بإغلاق مصر معبر رفح.

وتوجه بتحية تقدير لدولة جنوب إفريقيا على موقفها الإنساني المشرف ونضالها الإنساني الذي انتصر للقضية الفلسطينية، وكشف زيف الموقف الصهيوني وفضح انتهاكاتهم.



وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته وسرعة التحرك من أجل الإنسانية ومن أجل تحسين صورتهم التي تلوثت على مدار أكثر من 100 يوم بِصمْتهم تجاه جرائم الاحتلال في غزة.

وثمن دور مصر التاريخي الرائد الداعم للقضية الفلسطينية، وتحركاتها المتواصلة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في غزة، ومحاولتها التهدئة وإدخال المساعدات الإنسانية، ومخاطبة المجتمع الدولي للتدخل ووقف إطلاق النار.