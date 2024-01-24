الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم الجندي: الدعوة لعقد حوار اقتصادي "ضرورة" في ظل التحديات الراهنة

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، لعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل.

وأشار المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع  الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قدرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات.

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الرئيس السيسي يكرم أسرة الشهيد مجند محمود سامي في احتفالية عيد الشرطة

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نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72

وقال إن الحديث النظرى عن القضايا الاقتصادية بيصطدم في كثير من الأحيان بالواقع بما يضمه من ظروف وأزمات دولية وإقليمية، مشددا على ضرورة أن تتكاتف جميع الجهود الوطنية وفئات المجتمع المصري من أجل أن تتمكن مصر من عبور الصعوبات التي أخلفتها الأزمات الدولية المتعاقبة وكان أبرزها أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية ومنها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الموجودة بمنطقة البحر الأحمر بسبب هذه الحرب.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يقدر حجم المعاناة التي يواجهها الشعب المصري بسبب الضغوط الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع، مثمنا قيمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر، والتي تم إدراكها كنعمة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة  أو عدد من دول الجوار من أزمات وصراعات داخلية، وهو ما يؤكد قيمة توحيد الجبهة الداخلية ضد أي صعوبات أو تحديات تواجهنا.

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على آراء بعض المسئولين الاقتصاديين بضرورة إجراء انكماش كبير في الاقتصاد المصري ووقف المشروعات الجاري تنفيذها

عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة حوار اقتصادي

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