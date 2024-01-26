الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل البرلمان ناعيًا العامرى فاروق: قيمة وقامة كبيرة أثرت الساحة الرياضية

العامري فاروق
العامري فاروق

نعى النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد صراعٍ مع المرض.

وأعرب النائب محمد أبوالعينين، في تصريحات له، عن خالص العزاء لأسرة نائب رئيس نادي الأهلي، قائلًا: "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى المغفور له بإذن ربه، معالي الوزير العامري فاروق- نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، تحمله صابرًا راضيًا بقضاء الله وقدره".

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وقال وكيل مجلس النواب: "لقد افتقدنا على مستوى الرياضة المصرية قيمة وقامة كبيرة أثْرت الساحة الرياضية بالكثير من الخبرات والإنجازات التي خلَّدها التاريخ ولن تُمحى من ذاكرة الأجيال"، مضيفًا: "لقد كانت مسيرة الراحل نموذجًا في البذل والعطاء والعمل بجهدٍ وجد وإبداع، وخدمة لوطنه في شتى المناصب التي تقلدها وكل المسئوليات التي علقت به، وسيظل اسم "العامري فاروق" خالدًا مُخلدًا في صحائف البطولة والإنجاز، وعلَمًا يشع إلهامًا للأجيال القادمة، وصفحة مجيدة في تاريخ نادي الأهلي العظيم وسجله الحافل بالأبطال".

واختتم وكيل مجلس النواب نعيه، مقدمًا العزاء لأسرة الراحل العامري فاروق، ومجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأسرة الرياضة المصرية جمعاء، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكيل مجلس النواب العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق النادي الأهلي

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