فى عيدهم الـ72.. برلمانية: رجال الشرطة سطروا ملحمة تاريخية ستظل مُخلدة بأحرف من نور

هنأت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل القيادات والأفراد والعاملين بالأجهزة الشرطية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، مشيدة بأسمى معاني البطولات الفدائية التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.



إرساء قواعد الأمن والأمان

وأكدت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في بيان لها اليوم، الملحمة البطولية التي عاشها أبطال الشرطة في 25 يناير 1952، بمحافظة الإسماعيلية، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا وأكثر من 80 مصابًا، تلك الملحمة التي كانت وما زالت وستظل مُخلدة بأحرف من نور، لتُسطر لوحة شرف لجهاز الشرطة المصرية عبر كل الأجيال.

وأشارت إلى الدور العظيم الذى يضطلع به رجال جهاز الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص، والدور الوطني والبطولي الذي يقدمونه في مواجهة الإرهاب والتطرف، والسعي للحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وإرساء قواعد الأمن والأمان.

المساهمة معهم في مواجهة الإرهاب والتطرف



وأشادت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدور رجال الشرطة المصرية في أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطنين، والمساهمة معهم في مواجهة الإرهاب والتطرف، والالتزام بالقانون.



ووجهت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التحية لرجال الشرطة الأوفياء، ولأسر الشهداء الذين أعطونا درسًا في الوفاء والتضحية والانتماء لهذا الوطن، متمنية لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في كل المجالات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات المقبلة، لتحقيق كل ما يحلم به أبناء الشعب المصري.