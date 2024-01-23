مايسة عطوة: تضحيات الشرطة لحفظ الأمن والأمان ستظل خالدة فى وجدان كل مصرى

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بعيد الشرطة الـ 72 الذي يوافق تاريخ 25 يناير 1952 والذي سطرت فية الداخلية أروع الأمثلة.

وأكدت أنها ستظل نموذجًا يحتذى به في حب الأوطان والحفاظ على شرف وكرامة المواطن مهما كان ثمن التضحية من أجل الوطن وكرامته.

تضحيات الشرطة المصرية

وأكدت النائبة مايسة عطوة أن تضحيات الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للمصريين عبر تاريخها الممتد ستظل خالدة في وجدان كل مصري.

وأضافت عضو مجلس النواب أن رجال الشرطة سطروا بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية المصرية العريقة، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن الشعب المصري يقدر ويجل تضحيات رجال الشرطة البواسل علي مر التاريخ والتي ترجمتها جهود الأبطال في إقرار رسالة الأمن السامية للدفاع عن مصر، وكذلك جهودهم في مكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب.

وتقدمت بالشكر والعرفان لدماء أبطال الشرطة البواسل الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن ينعم أبناء الشعب المصري بالأمن.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر «يوتيوب»، أوبريت بعنوان «25 يناير»، في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72.

وتتمثل مناسبة الشرطة تخليدًا لذكرى شهداء الإسماعيلية الذين كافحوا اقتحام القوات البريطانية يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، مما أسفر عن استشهاد ‏56‏ شهيدًا و‏80‏ جريحًا.