بالصور.. إقبال وتفاعل جماهيرى باحتفالية "القومى للمسرح" بمناسبة عيد الشرطة

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ بمناسبة عيد الشرطة؛ احتفالية غنائية بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"، وذلك مساء الاثنين ٢٢ يناير؛ بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وشهد الحفل حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا مع الأغاني الوطنية التراثية التي قدمتها الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو أحمد ماهر؛ يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

وقدمت الفرقة الموسيقية خلال الحفل العديد من الأغنيات؛ أبرزها: "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود"، "عالربابة"، "كلمة حلوة"، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنانة أنغام مصطفى.

إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية

يذكر أن، أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في السادس من يونيو 2023 قرارا بتولي الفنان إيهاب فهمي، رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، خلفا للفنان ياسر صادق، وانهالت التهاني على إيهاب فهمي.

آخر أعمال إيهاب فهمي

يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمي مسلسل حضرة العمدة، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة روبي، وفاء عامر، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، إدوارد وغيرهم من الفنانين، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وقدم مؤخرًا نجوم العرض المسرحي "سيدتي أنا" درعا تذكارية للفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تقديرًا له على اختيار هذا العرض المسرحي الناجح والتعاقد مع نجومه ومخرجه وإنهاء كافة تفاصيله قبل انتهاء فترة إدارته للمسرح القومي.