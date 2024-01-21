النائبة عايدة نصيف: صناعة السياحة من أهم الصناعات فى العالم

أكدت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي أن صناعة السياحة أصبحت اليوم من أهم الصناعات في العالم، وتلعب دورًا كبيرًا في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولكن تتباين قدرة الدول على الاستفادة والاستغلال الأمثل لما لديها من مقومات وإمكانات سياحية؛ ومن ثم يتباين حجم السياحة والإيرادات السياحية المحققة من دولة إلى أخرى على مستوى العالم.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن السياحة يمكن أن تكون طوق النجاة لكثير من الاقتصادات النامية، بل يمكن القول إن مصر إذا ما أحسنت استغلال ما لديها من مقومات سياحية طبيعية وبشرية بشكل جيد لاستطاعت أن تحقق إيرادات ضخمة يمكن من خلالها تحقيق العديد من أهداف التنمية ورفع مستوى الدخول ومستوى المعيشة لقطاعات كثيرة من الشعب المصري.

ووجهت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، سؤالًا لوزير السياحة عن نمط السياحة العلاجية وماهية سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنمية السياحة العلاجية في مصر، ومدى الأخذ بالسياسات المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، ووضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرة إلى أن كثيرًا من دول العالم اتجهت فى الوقت الحاضر إلى الاهتمام بالسياحة العلاجية والعمل على تنميتها نظرًا لزيادة حجم الطلب عليها، وكثرة الفوائد الاقتصادية الناتجة عنها، واحتلالها مركزًا متقدمًا بين بقية الأنماط السياحية الأخرى مُسجلة حوالي 10% من جملة حركة السياحة العالمية.

ولفتت إلى أن السياحة العلاجية تمثل أحد أنماط السياحة فى مصر، ولا تشكل حركتها المحدودة انعكاسًا حقيقيًا لإمكانات مصر فى هذا المجال؛ وبالتالي هى من أكثر أنماط السياحة قابلية وحاجة للتنمية في مصر؛ إذ تتوافر على أرض مصر وفى مناطق متعددة منها الكثير من مقومات السياحة العلاجية بأنواعها الثلاثة الطبية والاستشفائية والوقائية. وفي هذا الصدد سؤالى للحكومة ما هى الإجراءات المتخذة لتنمية السياحة العلاجية في مصر بأنماطها الثلاثة، والاستغلال الأمثل لمواردها بما يسهم في زيادة الدخل ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضافت أن السياحة الدينية تمثل أحد أنماط السياحة في مصر، وخاصة تنشيط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر؛ لما تتمتع به هذه الرحلة من أهمية كبيرة لدى المسيحيين في العالم، وأيضًا لما يمكن أن تحققه مصر من فوائد اقتصادية، متسائلة عن ماذا تم للاستغلال الأمثل لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر؟، وما هو الوضع الراهن للخدمات والتسهيلات السياحية والمساندة المتاحة لتحقيق عائد اقتصادى من استغلال المسار سياحيًا ليعود بالنفع على مصر؟.