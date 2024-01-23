الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قيادى بمستقبل وطن: رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والدفاع عن الوطن

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

وجّه رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد والعاملين في الشرطة بشتى قطاعاتها المختلفة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، هذه الذكرى العطرة التي ستظل محفورة في قلوب المصريين جميعًا.

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وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم، أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والوفاء والدفاع عن الوطن ضد كل شر يتربص به وبأمنه واستقراره، حيث رفض جنود الشرطة البواسل تسليم ديوان محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي الذي حاصر الديوان في 25 يناير 1952، وأثروا أن يقدموا أنفسهم وأرواحهم فداءً لوطنهم الذي يستحق كل هذه التضحية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الشرطة المصرية لم تتخل لحظة عن دورها في القيام بمهامها الوطنية في الدفاع عن مصر وممتلكاتها العامة والخاصة، وتوفير الأمن والاستقرار والحماية لجميع أبناء الوطن، وضمان ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وتوفير المناخ الأمن لذلك، فضلًا عن تضحياتهم المشهودة في التصدي للإرهاب والتطرف وملاحقته لتبوء محاولاته للإضرار بمصر والمصريين بالفشل.

مصر ستظل منبعًا للوطنية والإخلاص 

وأضاف عبدالغني أن مصر ستظل منبعًا للوطنية والإخلاص، وستظل قصص أبطالها أنشودة تتوارثها الأجيال ليتعلموا منها أسمى معاني الشرف والتضحية في خدمة الوطن وبذل كل غالٍ في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن، وردع محاولات أهل الشر للمساس بها، مشيرًا إلى أن جميع المساعي المغرضة للنيل من وحدته لن تفلح، والتاريخ هو خير شاهد.

حزب مستقبل وطن للرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية الشرطة الوطن

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