برلماني: الرئيس السيسي دائما ما يوفي بوعده.. ومشروع الضبعة النووية أكبر دليل

أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أن العلاقات المصرية الروسية في أفضل حالاتها وأن الزعيمان المصري والروسي بينهما تفاهم كبير مما يؤكد أن هناك تعاون المثمر البناء بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات.

محطة الضبعة مشروع طموح وواعد لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر

وأضاف إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء بمحطة الضبعة للطاقة النووية تُثبت أن الرئيس السيسي يوفي بوعده الذي وعده للمصريون منذ توليه المسئولية في عام 2014، وأصبح للدولة المصرية محطة طاقة نووية من اجل توليد الكهرباء ليس في مدينة الضبعة فقط، وإنما هو مشروع طموح وواعد لإنتاج الطاقة الكهربية في مصر بل للقارة الإفريقية بأكملها.

مصر تعتبر دولة روسيا الاتحادية شريكًا موثوقًا ب

وأوضحت إسحق أن مصر تعتبر دولة روسيا الاتحادية شريكًا موثوقًا به قادرًا على توفير كافة الخدمات الخاصة بالمجال النووي لإنتاج الكهرباء لمحطة الضبعة النووية، موكده أن تطوير الصناعة النووية في الدولة المصرية سيكون له تأثير على تنمية وتقدم الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.

كما ثمنت حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بخصوص أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، موضحه أن الدولة المصرية قالدرة على تجاوز كل الصعاب بفضل سواعد أبنائها الشرفاء وعقولها الجبارة، وأن ما يشهده العالم من أزمة في إمدادات الطاقة يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بخصوص إحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.