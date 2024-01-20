السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب إيهاب وهبة: إعلان الحكومة الأخذ بتوصيات الحوار الوطني يؤكد جديته

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة

ثمّن النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على تنفيذ كل ما يدعم مصلحة الوطن ويخدم المواطن، كما أنها تمنح جدية للحوار في مرحلته المقبلة، وتعزز من حرص المشاركين على تقديم أفضل الرؤى والمقترحات الجادة.

 

txt

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

txt

سمير صبري مثمنًا متابعة الحكومة لتوصيات الحوار الوطني: نجحنا في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات


وطالب وهبة، فى بيان له اليوم، بسرعة تنفيذ تلك التوصيات فى أقرب وقت وما سيتم الاتفاق بشأنه فيها، نظرًا لأن الأوضاع الحالية لا تتحمل أية تأخير فى معالجة التحديات الموجودة، مضيفا أن الحوار الوطني فتح الأبواب أمام الديمقراطية الحقيقية، وعزز من دور الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، وكان بمثابة فرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها وأفكارها، وانخراط المقترحات ببعضها البعض في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الوطن، ويعزز من جهود الطريق إلى الجمهورية الجديدة القائمة على التعدد والاختلاف والتنوع.


وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي شهدت جلسات عديدة أثمرت عن عدد من المخرجات والتوصيات الهامة، كانت بمثابة خطى ثابتة نحو أهداف قومية وقوام مشتركة بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، وكانت النواة الحقيقية لخطط طموحة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه التحديات الصعبة التي يعاني منها المجتمع.


وأشاد وهبة، بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، التي تمثل خارطة طريق شاملة للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة، وتعبر عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعي والتنمية المستدامة.


كما رحب وهبة، بطرح الحكومة لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، للعرض على الحوار الوطني في نسخته الثانية المقبلة، بما يؤكد قوة وأهمية الحوار ونجاحه في تغيير ملامح وسياسات الدولة في عدد من المجالات والملفات المختلفة، ويعكس جدية الحوار وإيجابيته في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمصريين، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الانتاج للاقتصاد، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكافة القطاعات والمستويات، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلي.

النائب إيهاب وهبه الهيئة البرلمانية حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ الحوار الوطنى

مواد متعلقة

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

عضو بالتنسيقية: تنفيذ مخرجات مرحلة الحوار الوطنى الأولى يعطى زخمًا للثانية

طلب إحاطة برلمانى بشأن عزوف المواطنين عن تسجيل الممتلكات بالشهر العقارى

حزب "المؤتمر": تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يؤكد أهميته فى بناء الجمهورية الجديدة

برلمانية: الإجراءات الاجتماعية الجديدة تسهم فى دعم احتياجات الأسرة

"مستقبل وطن" في أسبوع.. اجتماع مهم للهيئة البرلمانية وتكريم أمناء المحافظات

"نائب دكرنس" يطالب وزير التعليم بإنشاء مدرسة للمتفوقين (stem)

طلب إحاطة بشأن مخالفة مديرية المساحة بالجيزة لقانون نزع الملكية وتعطيل مستحقات المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

ضحايا هوفكينز في جهاز الزمالك بعد التعاقد معه

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية..

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا