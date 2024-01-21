النائب طارق نصير: مصر لن تسمح بأي تهديد يمس أمن الصومال

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي أن العلاقات المصرية الصومالية تتسم بالقوة والمتانة وهي علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة، وتعد دولة الصومال واحدة من أهم دول القرن الأفريقي التي تلعب دوركبيرآ في التحكم بمضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، وهو مازدا من أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية بالنسبة لمصر.



وأضاف أن مصر كان لها دور كبير في دعم دولة الصومال في الفترة عقب الاستقلال في مختلف المجالات لاسيما في مجال التعليم، حيث تواجدت المدارس والمدرسون في مقديشيو كما كان للبعثات الأزهرية والمعلمين التابعين للأزهر الشريف دور في نشر العلم وتعاليم الإسلام الصحيح.



وأشاد وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم بقصر الاتحادية حسن شيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال الشقيقة وهو تأكيد على رفض مصر التدخل في شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.



واعتبر اللواء طارق نصير ما اكدة الرئيس السيسي أن دولة الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها يوضح الدور الريادي لمصر باعتبارها قلب الوطن العربي النابض وكذلك لن تسمح مطلقا بأي تهديد يمس دولة الصومال الشقيقة وأمنها وآمن الوطن العربي.