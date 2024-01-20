خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

أشاد عدد من مقررى لجان الحوار الوطنى والأحزاب السياسية بما أعلنته الحكومة من متابعة رئيس الوزراء الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، إضافة إلى طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى «٢٠٢٤-٢٠٣٠» للحوار الوطنى فى مرحلته الثانية. ويكثف الحوار الوطنى استعداداته لاستئناف الجلسات النقاشية فى الفترة المقبلة، ويتماشى الحوار الوطنى ومخرجاته مع ما تشهده البلاد من إصلاح سياسى واقتصادى ونهضة تنموية غير مسبوقة حققتها خلال السنوات العشر الماضية، بفضل وجود قيادة سياسية جريئة عازمة على تصحيح مسار الوطن وإعادته إلى مكانته الإقليمية والدولية المرموقة.

«التجمع» عاطف مغاورى: جدية فى استكمال مسار المناقشات

أشاد النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، بإعلان الحكومة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى، قائلًا: تؤكد جدية كل القائمين من قبل الجهات التنفيذية على تنفيذ مخرجات الحوار طيلة الشهور الماضية فى كل الملفات التى ألقى الضوء عليها فى كل المناقشات، ما يعزز من أهداف الحوار والتأكيد أن الحكومة متابعة لكل خطواته. ولفت «مغاورى» إلى أن متابعة الحكومة بوضع خطة متكاملة لتنفيذ كل التوصيات السابقة ضمانة جديدة تقدمها الدولة على نجاح فكرة الحوار، ومسألة استكماله سيكون لها تأثير قوى على حل باقى المشكلات التى حملها العديد من الملفات التى سيكون لها موعد من المناقشات خلال المرحلة الثانية للحوار الفترة المقبلة.

الأسرة والتماسك المجتمعى ريهام الشبراوى: رسم خارطة أولويات العمل لبناء الجمهورية الجديدة

قالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى: إن متابعة رئيس الوزراء الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى مسألة شديدة الأهمية خلال المرحلة الحالية، وأكدت أن هناك حالة من الحرص الواضح على رصد خطوات ترجمة توصيات منصة «الحوار الوطنى»، وتحويلها إلى إجراءات وبرامج عمل تكريسًا للدور الذى من أجله أُطلق الحوار.

وتابعت: التحرك الحكومى فى حد ذاته يعد ترسيخًا لدور الحوار الوطنى؛ بما يضمن تعزيز المساحات المشتركة بين شركاء الوطن لرسم خارطة أولويات العمل الوطنى تجاه الجمهورية الجديدة.

النقابات والعمل الأهلى مجدى البدوى: حافز لمواصلة النقاشات والتوصل لأفضل الحلول العملية

أكد مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالمحور السياسى للحوار الوطنى، أن متابعة الحكومة توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى خطوة إيجابية تؤكد جديتها تجاه هذا الحوار والقيام بدورها على أكمل وجه، ولفت «بدوى»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الحكومة تريد أن يكون للحوار القوة والقدرة والتأثير الواسع على المدى البعيد، من خلال العمل على وضع الرؤى والطلبات اللازمة لتنفيذ التوصيات، التى نتجت عن عمل ومجهود كبير شارك فيه جميع فئات المجتمع وأطيافه إلى أن توصلت إلى حلول ومقترحات قادرة على التصدى للمشكلات بشكل عملى.

أولويات الاستثمار أيمن محسب: 873 توصية داعمة للاقتصاد ترفع النمو إلى 8%

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى، التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية فى التعامل مع مخرجات الحوار، ويمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيدًا من الجدية والفاعلية، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدرًا كبيرًا من الأطروحات والرؤى التى يمكن الاستفادة منها فى القضايا المختلفة.

ولفت إلى أن الوثيقة تتضمن ٨٧٣ توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر- ٢٠٣٠»، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين ٦٪ و٨٪ خلال الفترة «٢٠٢٤- ٢٠٣٠»،

«الوفد» حازم الجندى: تزيد من أهمية «المرحلة الثانية»

وصف المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب «الوفد»، الحوار الوطنى بأنه «قُبلة الحياة» التى أعطاها الرئيس عبدالفتاح السيسى للأحزاب السياسية، بعدما أصبح مظلة تجمع كل القوى الحزبية والسياسية والحقوقية والمجتمعية على مائدة واحدة.

وأضاف «الجندى»: «هذه المظلة أتاحت فرصة للجميع لعرض آرائه ووجهات نظره فى الملفات المختلفة، ما أدى فى النهاية إلى التوافق على أفضل التوصيات والمخرجات لعلاج القضايا والملفات الشائكة».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بوضع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فى مسار التنفيذ، سواء من خلال قرارات تنفيذية أو فى صورة تشريعات وقوانين، وإعلان الحكومة عن البدء فى ذلك بالفعل- دليل جديد على جدية الحوار، ويفتح الباب أمام جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، لتشهد زخمًا أكبر، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

القضية السكانية أحمد عاشور: تعزز ثقة الشارع فى القيادة السياسية وتشجع على مواصلة الحوار

كما أشاد النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها فى أغسطس ٢٠٢٣. وأشار إلى أن هذا يأتى تأكيدًا على حرص الحكومة وجديتها فى تنفيذ كل المخرجات والتوصيات، ولفت إلى أن تنفيذ المخرجات على أرض الواقع يعزز من قيمة الحوار الوطنى لدى المواطنين، كما يعزز ثقتهم فى قيادتهم السياسية التى ما زالت حريصة على استكمال خطى الحوار للمضى معًا نحو الجمهورية الجديدة.

«مستقبل وطن» عصام هلال: الشعب قادر على تغيير السياسات وملامح المستقبل

أكد المستشار عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى أسهم فى إثراء الحياة السياسية وأحدث زخمًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، ظهرت خلاله الحالة الإيجابية الكبيرة التى شهدتها مراسم الانتخابات الرئاسية، حيث رأى العالم كيف يتمتع الشعب المصرى بوعى كبير، ويُدرك أهمية دوره فى الحفاظ على مكتسباته وحقوقه والتزامه بواجباته تجاه وطنه، وأهمية دوره فى رسم ملامح مستقبله وتحديد خارطة الطريق الجديدة للحياة السياسية فى مصر.

«الجيل الديمقراطى»ناجى الشهابى: الرئيس أوفى بوعد تنفيذ التوصيات

رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، المنتهية أعمالها فى أغسطس ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتى تأكيدًا لتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطنى، سواء من خلال قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية. وقال «الشهابى»: «إعلان الخطة التنفيذية من قبل الحكومة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، وفى مستهل العام الجديد، يؤكد الأهمية التى توليها الدولة والقيادة السياسية للحوار الوطنى، ومتابعتها الدقيقة للتوصيات الصادرة عن جلساته». وأضاف رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»: «الدولة تعلق آمالًا كبيرة على المرحلة الثانية للحوار الوطنى، التى دعا إليها الرئيس السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة، ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة، من خلال حواراته الجادة والواسعة والمستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع».