الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجيل" يشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور خلال 2024

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التوجيهات الهامة السريعة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف  حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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وأضاف "هجرس" فى تصريحات له، أن قرارات الرئيس بزيادة حزم الحماية الاجتماعية تؤكد متابعته الجيدة للشارع المصري وكل ما يدور فيه، بالإضافة إلي ما تعانيه الفئات الأكثر احتياجًا من آثار بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية.

رفع كفاءة الإنفاق العام 

وأشاد هجرس بالتزام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة. 

زيادة المعاشات والأجور 2024

وحول تفاصيل تطبيق القرار وموعد زيادة المعاشات والأجور 2024، أكد هجرس أن هذه الحزمة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ومتوقع صرف زيادة المعاشات 2024 قبل شهر رمضان المبارك وسيكون ضمن الموازنة الحالية للدولة.

وأضاف عضو التنسيقية أن توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، وزيادة المعاشات والأجور 2024، يأتي في إطار مساعدة المواطنين في تحمل أعباء الحياة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.

عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي المعاشات

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