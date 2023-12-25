خلال 2024.. التضامن تدعم 5.2 مليون أسرة والتأمينات ترفع المعاشات 15%

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أول يناير 2024، رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويأتي قرار الهيئة برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

كما تقوم الهيئة، بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% فى يوليو 2024، تطبيقا لاحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وزارة التضامن

فى حين تستكمل وزارة التضامن الاجتماعي، دعم الأسر الأولى بالرعاية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية الذي يأتي فى مقدمتها برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” الذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي 5.2 بما يضم 22 مليون شخص بموازنة تقدر حوالي 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادى والحرف اليدوية والتراثية، حيث تعمل الوزارة على زيادة المعارض التي بلغت 30 معرضا خلال 2023، في إطار خطتها للتوسع في تسويق المنتجات اليدوية داخل وخارج مصر بما يساهم في تمكين وتحسين دخول الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، واستجابة لطلباتهم بدعم الوزارة في خلق فرص تسويقية.

كما تعمل الوزارة على توفير الدعم والخدمات اللازمة للفئات الاكثر احتياجا ومنها الأيتام، المسنين، وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التوسع فى برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة، وبرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية، وبرنامج الطفولة المبكرة الذي يستهدف الأطفال حتى سن 4 سنوات.

وتستهدف الوزارة خلال 2024 إلى التوسع فى برنامج وعي الذي يشمل 12 قضية مجتمعية، تهم كل الفئات المستهدفة وهي: التعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، والتمكين الاقتصادي من خلال المرصد الذي تم إطلاقه لرصد سلوك الأسر المستفيدة من الدعم.

فيما أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن، أن عدد مراكز العلاج فى 17 محافظة، بلغ 28 مركزا، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث تقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وجاري افتتاح 6 مراكز أخرين، فى محافظات: سوهاج، الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وأسوان بهدف تغطية كل محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين خطة مستقبلية للتوسع في تنفيذ التدخلات الوقائية على مستوى المدارس، خلال العام الدراسي القادم 2024.