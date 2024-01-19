"مستقبل وطن" في أسبوع.. اجتماع مهم للهيئة البرلمانية وتكريم أمناء المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن خلال الأيام الماضية عدد من الفعاليات وذلك في إطار خطة العمل الموضوع حيث نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعا هاما لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس النواب في المحافظات، لمناقشة خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة ودورهم المتميز خلال الإنتخابات الرئاسية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

وتناول الاجتماع، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الإستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، فضلا عن مناقشة اقتراحات رؤساء الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية، بالإضافة إلى بحث عددًا من الملفات والقضايا المجتمعية.

وفي البداية، وجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكافة قيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، لما قدموه من جهد كبير، مؤكدًا أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن ظهروا بصورة مشرفة، جسدت التواجد القوي للحزب بين المواطنين،مشيرا إلى تنظيم زيارات وجولات مركزية على مستوي المحافظات، لعقد سلسلة لقاءات مع الهيئات البرلمانية للحزب من أجل خدمة المواطن.

وبدوره، أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة وحازمة لكافة التوجيهات والخطط الموضوعة ومدى تنفيذها على أرض الواقع، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود، مثمنا الحراك التنظيمي داخل الحزب، وإصرار كافة قياداته على العمل ضمن إطار تنظيمي جماعي وفي ظل تعاون غير مسبوق.

أمانة المشروعات تكرم أمناء المحافظات لجهودهم المشرفة خلال الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي، احتفالية لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمناء المشروعات في المحافظات، لجهودهم المشرفة خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأشاد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، بحالة التوافق بين كل أعضاء "أسرة مستقبل وطن"، مثنيا على منظومة حزب مستقبل وطن التي حققت نجاحا كبيرا وإشادات خلال الاستحقاق الانتخابي، وطالب الجميع بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة للبناء على النجاحات التي تحققت، كاشفا عن تحرك حزب مستقبل وطن برؤية شاملة على الصعيد السياسي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أثنى النائب محمد كمال مرعي، على كل كوادر أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، قائلا إن الحزب له وجود قوي على الأرض وأثبت جدارة خلال الانتخابات عبر وجوده الفعال على الأرض، وطالب كوادر أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالانتشار بشكل أكبر وتكثيف التواصل مع المواطنين.

أمانة “الشئون الاقتصادية" تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

عقدت أمانة الشئون الاقتصادية المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب د. فخري الفقي، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بالمقر الرئيسي للحزب.

وعرض الدكتور فخري الفقي أمين الشئون الاقتصادية المركزية أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري المستهدفة خلال الفترة 2024 إلى 2030، مؤكدا أن الدولة المصرية تتبني استراتيجية اقتصادية شاملة سوف تساهم في تحسن الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن خطة عمل الأمانة تعمل وفقًا لاستراتيجية الدولة المعلنة.

وخلال الاجتماع، ناقش الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشئون الاقتصادية، أبرز ما جاء في وثيقة الدولة الاقتصادية وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ووضع حلول لهذه المشكلات، وتأثير الأزمات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

يُكرم أمناء العمال والفلاحين

كما نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، احتفالية خاصة لتكريم أمناء المحافظات والأمناء المساعدين لأمانة العمال والفلاحين بمختلف المحافظات.

جاء ذلك بحضور، النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.

وجه النائب حسام الخولي، الشكر والتقدير لجميع أمناء العمال والفلاحين بالمحافظات على جهودهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن حقق نجاحا منقطع النظير

وقال النائب عصام هلال إن الانتخابات الرئاسية شهدت جهد كبير من أمانة العمال والفلاحين، مطالبًا أمناء المحافظات ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وبدوره، نقل النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي، شكر قيادات الحزب لأمناء العمال والفلاحين بجميع المحافظات على جهدهم الكبير خلال العملية الانتخابية.

أمانة المرأة المركزية تعقد اجتماعًا تنظيميًا لأمينات المحافظات

ونظمت أمانة المرأة المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، اجتماعا تنظيما، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، عقب الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المركزي، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وأمينات المرأة في المحافظات.

وأثنى النائب أحمد عبد الجواد، على كوادر "عظيمات مصر" اللائي قدمن دورا مشرفا وغير عادي خلال الانتخابات الرئاسية ما لاقى إشادة من الجميع، معتبرا الجموع الغفيرة التي شاركت في الاستحقاق الانتخابي بمثابة تأكيد على الشعبية الجارفة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى الدور الحيوي الذي قام به حزب مستقبل وطن خلال هذا الاستحقاق، مطالبا الجميع باستمرار الحفاظ على النجاح الذي تحقق وبذل مزيد من الجهد لاستكمال النجاحات التي يحققها حزب مستقبل وطن.

وبدوره، وجه النائب أحمد دياب، الشكر لقيادات أمانة المرأة، اللاتي أثبتن نجاحات فاقت التوقعات، متمنيا لهن التوفيق خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد.

ومن جانبها، اعتبرت النائبة رشا رمضان، تكريم كوادر أمانة المرأة في جميع المحافظات، بمثابة حافز على استمرار الأداء المشرف لـ"عظيمات مصر" خلال الفترة المقبلة، مثمنة دعم الحزب للمرأة التي تثبت دوما أنها على قدر المسؤولية.

وأشارت أمينة المرأة المركزية، إلى إعادة إطلاق مبادرة "أنتِ عظيمة" والتركيز بشكل خاص على محور "العمل" عبر سلسلة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمناطق الجمهورية كافة.

وعلى هامش الاجتماع، منح النائب أحمد عبد الجواد، النائبة رشا رمضان، درع تكريم لجهودها خلال الفترة الماضية وخاصة أثناء الاستحقاق الانتخابي، كما تم منح أمينات المرأة في المحافظات دروع التكريم لجهودهن خلال الاستحقاق الانتخابي.