الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حزب مستقبل وطن ينظم مبادرة شتاء دافئ فى محافظات الجمهورية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ، لتقديم البطاطين لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وانطلقت المبادرة فى مختلف محافظات الجمهورية ومنهم القاهرة، والجيزة، والفيوم، والقليوبية، وأسيوط، وشمال سيناء، والإسكندرية، ومرسي مطروح، والمنيا، والبحر الأحمر، ودمياط، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية، وأسوان، والأقصر، والمنوفية، وبني سويف، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والشرقية، وقنا.

حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ البطاطين الأكثر احتياجا محافظات الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)