تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حزب مستقبل وطن ينظم مبادرة شتاء دافئ فى محافظات الجمهورية

نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ، لتقديم البطاطين لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وانطلقت المبادرة فى مختلف محافظات الجمهورية ومنهم القاهرة، والجيزة، والفيوم، والقليوبية، وأسيوط، وشمال سيناء، والإسكندرية، ومرسي مطروح، والمنيا، والبحر الأحمر، ودمياط، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية، وأسوان، والأقصر، والمنوفية، وبني سويف، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والشرقية، وقنا.