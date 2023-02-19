الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض مبادرة «شتاء دافئ» بالصالة المغطاة في محافظة الفيوم

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم ووكيل الوزارة يفتتحان معرض مبادرة" شتاء دا

افتتح اليوم الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم معرض مبادرة "شتاء دافئ "بالصالة المغطاة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

جاء ذلك بإشراف ريحاب عريق وكيل المديرية، وحضور أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة الفيوم، والمستشار عبد الباقي مفتاح رئيس مجلس الأمناء، وعيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، وهشام أبو عوف مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ومراد أحمد مدير عام التعليم العام بالمديرية، والدكتورة فاطمه الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية ومسئولي إدارتي البيئة والسكان ،والمشاركة المجتمعية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

حيث نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وتوجيه عام التربية الاجتماعية) بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وعدد من المدارس الخاصة بالفيوم وذلك من أجل دعم أبناءنا وبناتنا الطلاب غير القادرين بمدارس الفيوم.

الجدير بالذكر تم توزيع 5000 قطعة ملابس وأحذية على الطلاب الغير قادرين بمدارس الفيوم، كما تم تقديم كرسي متحرك لطالبة بمدرسة ياسر كمال تمام وذلك في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومؤسسات المجتمع المدني (جمعية صلاح الدين - جمعية رسالة - المصري الأصيل - جمعية وطن واحد)، والمدارس الخاصة (مدرسة سمارت - الشرق الأوسط - مدرسة الرسالة - الأوائل - الإيمان - العلياء - الجمهورية).

وقدمت الدكتورة أماني قرني برساله شكر وتقدير لمنظمات المجتمع المدني والشئون التنفيذية بالمديرية والمشاركة المجتمعية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، وإدارتي التخطيط والمشروعات والبيئة والسكان بالمديرية للجهد المبذول والمتميز في تنظيم المبادرة.

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نائب محافظ الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم يفتتحان مبادرة شتاء دافئ معرض

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