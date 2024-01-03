"حياة كريمة" تؤمن شتاء دافئ للمواطنين في القرى التابعة لها

تبذل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودًا ضخمة في مختلف المجالات لخدمة الأهالي الأكثر احتياجا في المناطق النائية، ومن أبرز هذه الجهود توفير "شتاء دافئ" من خلال عدد من المبادرات والحملات الهامة لتخفيف برودة الشتاء القاسية بمساندة المستفيدين من تلك الخدمات وتحسين ظروفهم الحياتية.

حملة "شتاء وغطاء"

تأتي حملة "شتاء وغطاء" في إطار حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا في المحافظات، تتمثل أهداف الحملة في تأمين سقف المنازل والعشش فى شمال سيناء بمواد عازلة لمواجهة الشتاء والأمطار، ويتم من خلال الحملة تجميع ملابس وأحذية الشتاء المستعملة والجديدة، حيث يتم فرزها وإعادة توزيعها على المحتاجين بالإضافة إلى ذلك، تستقبل الحملة تبرعات السجاد، البطاطين، والمفروشات، فضلًا عن الأثاث والأجهزة الكهربائية الزائدة، وتأتي أهمية التبرعات المالية في سداد قيمة الروشتات الطبية والأدوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى دعم الغارمين وتخفيف معاناتهم المالية.

توفير معونات الشتاء

تحرص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير معونات الشتاء للأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، حيث تتولى المبادرة توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتم توزيع احتياجات فصل الشتاء بالتعاون مع المؤسسات المدنية في العديد من المحافظات وتشمل الاحتياجات بطاطين، سلع تموينية وغذائية، لحوم، أدوية وغيرها.

توزيع البطاطين

أطلقت المبادرة حملات لتوزيع بطاطين على الأهالي والأسر في القرى التابعة لها، في ظل تأثيرات موجات البرد والصقيع حيث، تجسد هذه المبادرة الرعاية الشاملة للمجتمع، حيث تُسهم في توفير وسائل الحماية والدفء للأسر ذات الاحتياجات الملحة.

تشييد أسقف للمنازل

قدمت المبادرة الرئاسية جهودًا فعّالة في تشييد أسقف للمنازل البسيطة والتي تفتقر لوجود سقف خرساني، بتوفير ذلك بهدف حماية سكانها من البرد القارس خلال فصل الشتاء، من خلال توجيه اهتمامها لهذه الفئة الهامة من المجتمع، نجحت المبادرة في توفير حلًا فوريًا وملموسًا لهذه المشكلة للأسر الفقيرة، بجهود مستمرة، حيث تم بناء أسقف خرسانية لتلك المنازل، مما يوفر حماية فعّالة للسكان ضد الظروف الجوية القاسية، ويسهم في تحسين جودة حياتهم خلال فصل الشتاء البارد.