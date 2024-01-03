الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد محسن: "حياة كريمة" أنهت معاناة الملايين في الريف.. وإنجاز واضح للقيادة السياسية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع حياة كريمة، أثبت طوال الخمس سنوات الماضية، أنه مشروع حيوي لتطوير الريف والتصدي بقوة لمختلف مشاكله واعادة بناء البنية التحتية فيه، وليس فقط تركيز مشاريع التنمية على العاصمة والمدن الكبرى كما كان يحدث في العصور السابقة.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع حياة كريمة هو المشروع التنموي الأول والأهم، ويستهدف تطوير القرى وإنشاء الصرف الصحي بها، للقضاء على التلوث والأمراض، وإحداث نقلة في المؤسسات الصحية والتعليمية والكهرباء ووسائل الاتصال الحديثة والانترنت.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المتواصلة بتوجيهات الرئيس السيسي، لاستكمال مشروع حياة كريمة التنموي والذى يعتني بعشرات الملايين من المصريين، باعتباره الأكبر والأضخم قوميا في تاريخ مصر.

القرى المصرية حرمت لسنوات طويلة من كافة الخدمات

وأشار نائب الصعيد، إلى أن القرى المصرية حرمت لسنوات طويلة، من كافة الخدمات، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو كل ما يتعلق بالبنية التحتية بجانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، وهنا جاء دور مبادرة حياة كريمة الرئاسية، لدب الحياة في الريف مرة ثانية.

واختتم النائب احمد محسن بالقول، أن مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ لملايين المصريين في الريف وهى انجاز واضح وكبير للقيادة السياسة المصرية وأنهت المعاناة في الريف.

من جانبه توجَّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  اليوم الأربعاء، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وتقدم "عبدالرازق "  بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه  السلام، داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار.  

ورافق رئيس الشيوخ في الزيارة، النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.

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