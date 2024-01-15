تفاصيل اجتماع "مستقبل وطن" مع هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ فى جميع المحافظات

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن والتي يترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اجتماعا مهما لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في المحافظات، وذلك لمناقشة خطة العمل البرلمانية للأعضاء خلال المرحلة المقبلة، وعقد الاجتماع بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

اجتماع حزب مستقبل وطن

أدار الاجتماع النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

سبل العمل خلال المرحلة القادمة

وتناول الاجتماع سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث آليات عمل الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس الشيوخ وتقديم الطلبات العامة وطلبات المناقشة بالمجلس.

احتفالية خاصة لتكريم أمناء المحافظات

على جانب آخر نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، احتفالية خاصة لتكريم أمناء المحافظات والأمناء المساعدين لأمانة العمال والفلاحين بمختلف المحافظات.

جاء ذلك بحضور، النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.

ووجه النائب حسام الخولي، الشكر والتقدير لجميع أمناء العمال والفلاحين بالمحافظات على جهودهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن حقق نجاحا منقطع النظير.

وقال النائب عصام هلال، إن الانتخابات الرئاسية شهدت جهد كبير من أمانة العمال والفلاحين، مطالبًا أمناء المحافظات ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وبدوره نقل النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي بحزب مستقبل وطن، شكر قيادات الحزب لأمناء العمال والفلاحين بجميع المحافظات على جهدهم الكبير خلال العملية الانتخابية.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم أمناء المحافظات والأمناء المساعدين الحاضرين، كما تم تسليم شهادات تقدير لهيئات مكاتب أمانات العمال والفلاحين بالمحافظات تسلمها عنهم أمناء المحافظات.