عضو بالتنسيقية: تنفيذ مخرجات مرحلة الحوار الوطنى الأولى يعطى زخمًا للثانية

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل والأمين العام بمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، موضحًا أن ذلك سيعزز من رغبة الأطراف المشاركة فى الحوار على استكمال المرحلة الثانية منه.

وأضاف هجرس، في تصريحات له، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني نجحت فى جمع مختلف أطياف المجتمع المصري على طاولة واحدة للنقاش، بهدف واحد وهو مصلحة الوطن وخدمة المواطن، منوهًا: لأول مرة يجتمع كل هؤلاء على مائدة واحدة دون خلافات، واضعين الوطن وهمومه نصب أعينهم.

المساحات المشتركة والتوافق بين الجميع من أهم سمات الجمهورية الجديدة

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن مناقشات الحوار الوطني، على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، تطرقت إلى العديد من القضايا التي تؤرق الشارع المصري حاليًا كالتضخم وغلاء الأسعار وتقديم تسهيلات للمستثمرين وغيرها من القضايا الهامة.

وأوضح أن الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن المساحات المشتركة والتوافق بين الجميع من أهم سمات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية فى مصر، وأعطى زخمًا ورونقًا للأحداث والمرحلة الثانية منه.

وكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "2024- 2030".

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل"، وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية".