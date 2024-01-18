الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نائب دكرنس" يطالب وزير التعليم بإنشاء مدرسة للمتفوقين (stem)

النائب وليد فتحي
النائب وليد فتحي فرعون

تقدم وليد فرعون، عضو مجلس النواب، بطلب إلى وزير التربية والتعليم د.رضا حجازي لإنشاء مدرسة للمتفوقين (stem) بدكرنس.

وأكد فرعون في طلبه، أنه نظرًا لما تشهده منظومة التعليم من تطور غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي نطالب بالموافقة على انشاء المدرسة لتكون إضافة قوية تساهم في توفير بيئة جيدة لتعليم أبنائنا.

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29 و30 يناير.. وزير التعليم يستعرض محاور المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM

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وزير التعليم يسلط الضوء على النموذج المصرى لنظام تعليم "STEM"

وأشار إلى أن هذه المدارس تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي، ومن ثم خلق أجيال قادرة على المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وشدد “فرعون” على ضرورة  الاهتمام بتدشين هذه المدارس بكافة المراكز والمحافظات لخلق نهضة تعليمية تتواكب مع متطلبات العصر.

النائب وليد فتحي فرعون مجلس النواب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي STEM‏ دكرنس

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