الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

29 و30 يناير.. وزير التعليم يستعرض محاور المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء مع وزير التعليم خلال الاجتماع

تحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن محاور مؤتمر نظام التعليم STEM، الذي تعقده الوزارة، تحت رعاية مجلس الوزراء، خلال يومي 29 و30 يناير 2024.  

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصريSTEM، القائم على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية المهارات العليا للتفكير وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

كما يستهدف المؤتمر طرح الرؤى المستقبلية وتنسيق التعاون بين الأطراف المعنية؛ من أجل تطوير هذا النظام التعليمي، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، مضيفا أن المؤتمر يهدف كذلك إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره والتوسع فيه فى المرحلة القادمة.

وقال “حجازي” إن هناك عدة محاور للمؤتمر ترتكز على تسليط الضوء على نظام تعليم STEM في مصر، ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة فى مرحلة التعليم الثانوى، بجانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات في هذا النظام التعليمي، بالإضافة إلى وضع تصوّر مستقبلي لمنظومة تعليم STEM، ودعم التوسع فيها واستمراريتها داخل وخارج النموذج الحالي، فضلا عن بحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصري وتحقيق "رؤية مصر 2030".

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه خلال المؤتمر، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM  على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة، مضيفا أنه سيتم كذلك استعراض نماذج من الطلبة والطالبات من الحاصلين على جوائز في مسابقات دولية، وأيضا من حصلوا على منح دراسية في أكبر الجامعات بمصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكذلك الخريجين العاملين في كبرى الهيئات مثل: وكالة الفضاء المصرية، والجامعات البحثية مثل: جامعة زويل، والنيل، والجامعتين الألمانية والأمريكية.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأطراف المعنية، من مختلف الجهات، للاحتفال بما تحقق حتى الآن، وتبادل الرؤى حول تطوير هذا النموذج والتوسع فيه واستدامته.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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