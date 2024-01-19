حزب "المؤتمر": تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يؤكد أهميته فى بناء الجمهورية الجديدة

أشاد نائب رئيس حزب "المؤتمر"، الدكتور مجدي مرشد، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.

وأكد "مرشد" أن هذا البيان إشارة واضحة إلى جدية الحوار الوطني وأهميته في رسم الخطى لمستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة، والأخذ بالتوصيات النهائية للحوار الوطني في مرحلته الأولى، وهي ١٣٣ توصية خرجت بعد جلسات نقاش عامة وجلسات تخصصية، وموزعة على ٣ محاور: مجتمعي وسياسي واقتصادي.

وتابع: "تم الأخذ بكل توصية على حدة، ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها، ووضع كل المخرجات فى خطة تنفيذية تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ، وتحديد المدى الزمني للتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات".

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، بالإضافة إلى التأكيد على قيمة الحوار الذي دعت إليه القيادة السياسية في هذا التوقيت المهم، وأهمية المرحلة التالية من الحوار الوطني التي دعا إلى استئنافها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2024.