الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التجمع: نستكمل خطى الحوار الوطني بنفس الآليات والجهود

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحزب سيعمل بنفس الآليات والجهود التي بدأها منذ انطلاق الحوار الوطني، من خلال استمرار ورش العمل واجتماعات متابعة المستجدات فيما يتعلق بالحوار الوطني والدفع بممثلين عن الحزب لعرض رؤى وأفكار الحزب تجاه كافة ملفات المحاور الثلاثة للحوار الوطني.

ولفت مغاوري، لـ"الدستور" أن استئناف الحوار الوطني من جديد خطوة هامة للوصول لنجاح الهدف الرئيسي من تدشينه وهو ضرورة التطلع إلى الحلول الكاملة التي تهدف في النهاية إلى القضاء على مشكلات المجتمع، مشيرًا إلى أن جميع الملفات التي تم وضعها على أجندة المحاور الثلاثة سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية تأتي جميعها على نفس القدر من الأهمية والأولوية وانشغالها حيزا من الرأي العام الداخلي.

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وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة والتي لن تكتمل بدون العبور من كافة التحديات والأزمات الراهنة بالحوار والتشاور والجلوس على مائدة واحدة تجمع الجميع من أجل التوصل معا لحلول لتلك الأزمات.

من جانبه، أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، واصفًا تلك الخطوة بأنها تمثل ترجمة عملية لمفهوم العدالة الاجتماعية وحرص شديد من القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المصريين.

وأضاف "عبد العزيز" أن التركيز على توسيع مظلة الحماية المجتمعية كان من أهم توصيات حزب الإصلاح والنهضة خلال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، نظرًا لما للأزمات الاقتصادية العالمية من تبعات على المستوى المحلي وتأثيرات سلبية على المواطن المصري.

النائب عاطف مغاوري حزب التجمع أحزاب الحوار الوطني أخلاقيات الحوار الوطني الحوار الوطنى

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