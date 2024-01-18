"التجمع": نقدر توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة

أشاد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تستهدف تحسين الأجور والمعاشات ورفع الإعفاء الضريبي، قائلًا: نقدرها لاستهدافها تخفيف معاناة المواطنين.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الظروف الاقتصادية الطاحنة الآن تستدعي إصدار مثل هذه التوجيهات لتخفيف الأعباء الكثيرة التي تراكمت على المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه يتبقى لتحقيق الثمار الإيجابية لهذه التوجيهات قيام الدولة بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي لجشع التجار واستغلالهم والقيام بزيادات عشوائية للسلع.

وأوضح أن سياسة الحكومة المتبعة بزيادة المعروض وحدها لن تُجدي لا سيما أنها ينتج عنها سحب كميات هائلة من السلعة دون جدوى خفض السعر، ما يتطلب استهداف ضبط الأسعار ووضع التسعيرة على كل منتج والإبلاغ عن أي تاجر مستغل.

وأكد أن الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة تستوجب مزيدًا من تحمل المسئولية على كافة الأطراف، سواء الحكومة باتخاذ إجراءات رقابية حاسمة لضبط السوق، ومن قبل القيادة السياسية من خلال إصدار تكليفات بتحسين الأجور والمعاشات، ومن قبل المواطن من خلال الوعي والإبلاغ عن التجار المستغلين.

كما أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، واصفًا تلك الخطوة بأنها تمثل ترجمة عملية لمفهوم العدالة الاجتماعية والحرص الشديد من القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المصريين.

وأضاف "عبدالعزيز" أن التركيز على توسيع مظلة الحماية المجتمعية كان من أهم توصيات حزب الإصلاح والنهضة خلال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، نظرًا لما للأزمات الاقتصادية العالمية من تبعات على المستوى المحلي وتأثيرات سلبية على المواطن المصري.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أنه لا بد من التحرك على مسار موازٍ وهو ضرورة دمج أكبر قطاع ممكن من المواطنين القادرين على العمل إلى قوة العمل وإخراجهم من مظلة الحماية الاجتماعية المباشرة لضمان وصول هذه الصور من الدعم إلى مستحقيها، مؤكدًا أن الحزب قد قدم توصية بذلك في جلسات الحوار الوطني من أجل ضمان تأهيل كل من لديه القدرة على الكسب للانخراط في قوة العمل.