الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش الحسابات الختامية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 اجتماعات؛ لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لوزارة الإسكان والهيئات المختلفة.

وتناقش اللجنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023.

كما تنظر حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023، ومناقشة حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.

وكانت قد استكملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن المشكلات التي تواجه عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري بشأن  الموافقة على إنشاء مقرات لبعض مراكز الشباب التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وكذلك بحث مشاكل مراكز شباب مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

ومن جانبه عقب الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة أنه لنسبة لمركز شباب علقام تم إنشاء مقر إداري وملعب نجيل صناعي وفيما يخص  مركز شباب مدينة كوم حمادة تم الانتهاء من استكمال المدرجات وإحلال غرف خلع الملابس وتجديد الملعب القانوني.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد  مراكز شباب (بيبان – النقيدي ضمن مشروع مراكب النجاة لافتا إلي أنه بالنسبة إلى مركز شباب بريم فتم الانتهاء من إحلال وتجديد ملعب النجيل الصناعي وفيما يخص مراكز شباب (واقد – كفر بولين): تم إدراج احلال وتجديد ملاعب النجيل الصناعي.

وأكد وكيل وزارة الشباب بالبحيرة ان مراكز الشباب (أبسوم الغربية – البلاكوس) تم إدراج المباني ضمن خطة الوزارة للعام المإلى 2024/2025 وان  مراكز شباب (البلاكوس – مغنين – أبو الخاوي – كفر غانم – محلة أحمد): تم إدراج تنجيل الملاعب ضمن خطة الوزارة المركزية للعام المالي 2024/2025.

وأوضح أن  المركز الإداري بكوم حمادة تم مخاطبة مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية بشأن طرح الفرص الاستثمارية، وكذلك تم إرسال خطاب للبنك الأهلي لمعاينة مراكز الشباب بمحافظة البحيرة لإمكانية تركيب ماكينات صراف آلي.

خطة البرلمان وزارة الإسكان الحساب الختامي مجلس النواب هيئة المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أستاذ قانون دولي: عودة الدحدوح تفضح ادعاءات توريط القاهرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

صاحب دائرة الموت وسعد اليتيم.. رحيل المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)