اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش الحسابات الختامية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 اجتماعات؛ لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لوزارة الإسكان والهيئات المختلفة.

وتناقش اللجنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023.

كما تنظر حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023، ومناقشة حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.

وكانت قد استكملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن المشكلات التي تواجه عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري بشأن الموافقة على إنشاء مقرات لبعض مراكز الشباب التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وكذلك بحث مشاكل مراكز شباب مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

ومن جانبه عقب الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة أنه لنسبة لمركز شباب علقام تم إنشاء مقر إداري وملعب نجيل صناعي وفيما يخص مركز شباب مدينة كوم حمادة تم الانتهاء من استكمال المدرجات وإحلال غرف خلع الملابس وتجديد الملعب القانوني.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد مراكز شباب (بيبان – النقيدي ضمن مشروع مراكب النجاة لافتا إلي أنه بالنسبة إلى مركز شباب بريم فتم الانتهاء من إحلال وتجديد ملعب النجيل الصناعي وفيما يخص مراكز شباب (واقد – كفر بولين): تم إدراج احلال وتجديد ملاعب النجيل الصناعي.

وأكد وكيل وزارة الشباب بالبحيرة ان مراكز الشباب (أبسوم الغربية – البلاكوس) تم إدراج المباني ضمن خطة الوزارة للعام المإلى 2024/2025 وان مراكز شباب (البلاكوس – مغنين – أبو الخاوي – كفر غانم – محلة أحمد): تم إدراج تنجيل الملاعب ضمن خطة الوزارة المركزية للعام المالي 2024/2025.

وأوضح أن المركز الإداري بكوم حمادة تم مخاطبة مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية بشأن طرح الفرص الاستثمارية، وكذلك تم إرسال خطاب للبنك الأهلي لمعاينة مراكز الشباب بمحافظة البحيرة لإمكانية تركيب ماكينات صراف آلي.