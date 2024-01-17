الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أستاذ قانون دولي: عودة الدحدوح تفضح ادعاءات توريط القاهرة

محمد مهران
محمد مهران

رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، باستقبال الصحفي وائل الدحدوح داخل  الأراضي المصرية بعد بقائه لفترة طويلة بقطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال مهران في تصريحات صحفية، إن عودة الدحدوح تُعد "انتصارًا كبيرًا للجهود المصرية"، مشيرًا إلى أنها تأتي نتاجًا للضغوط السياسية والأمنية التي مارستها مصر هناك.

مواثيق حقوق الإنسان

واستنكر مهران بشدة استهداف إسرائيل للصحفيين والنشطاء الحقوقيين المدافعين عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تلك الممارسات تنتهك بوضوح مواثيق حقوق الإنسان التي وقّعت عليها إسرائيل، مؤكدًا أن مصر بذلت قصارى جهدها على المستويين السياسي والأمني لضمان عودة الإعلامي المصري وائل الدحدوح.

وأشار مهران إلى أن القوانين والأعراف الدولية تكفل الحق في حرية التعبير والحق في الحياة، مؤكدًا أن مقتل أفراد من عائلة الدحدوح وما تعرض له من معاناة يمثل انتهاك صارخ لتلك الحقوق، داعيًا الأمم المتحدة إلى إدانة تلك الانتهاكات والتحقيق فيها.

ولفت “مهران” إلى أن القانون الدولي يكفل الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء النزاعات المسلحة، حيث تنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، على حماية الصحفيين باعتبارهم من المدنيين.

وتابع: “هذا بالإضافة إلي قرار مجلس الأمن رقم 1738 الصادر عام 2006، والذي يدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة لاحترام حيادية وحماية الصحفيين، معتبرًا أن استهداف إسرائيل للإعلامي وائل الدحدوح وأفراد عائلته يُشكل انتهاكًا صارخًا لتلك القواعد القانونية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير”.

وائل الدحدوح أبناء وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ادخال وائل الدحدوح لمصر

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