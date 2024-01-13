حزب التجمع ببورسعيد يطلق النموذج الثاني "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة"

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع ببورسعيد نمودج محاكاة حول المحليات بعنوان “بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة”.

وشارك في النموذج احمد سعيد امين شباب حزب التجمع ببورسعيد ومحمد سعيد أمين عام مساعد اتحاد الشباب التقدمي ببورسعيد وقيادات اتحاد النساء التقدمي وعلى رأسهم شيماء السعيد أمينة المرأة بمحافظة بورسعيد وأمين محافظة بورسعيد نجيب سليمان وعدد من القيادات الشبابية بالمحافظة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن تفعيل نماذج المحليات التي اطلقها اتحاد الشباب التقدمي علي مستوى الجمهورية ونموذج بورسعيد هو النموذج الثاني بعد تنظيم النموذج الأول بمحافظة الجيزة.



وبدوره قال احمد سعيد امين شباب حزب التجمع ببورسعيد إن شباب الحزب اجروا الانتخابات وفاز ٨ علي مستوي احياء ومدن محافظة بورسعيد، لافتا الي ان الشباب ناقشوا مشكلات الأحياء والمحافظة وطرحوا حلول عمليه قابله للتنفيذ لهذه المشكلات.

واضاف سعيد أن الشباب والفتيات المنتخبين استخدموا ادوات رقابيه عدة من بينها طلبات الاحاطة والأسئلة والاستجواب في مواجهة المسؤلين بالهيكل التنفيذي بالمحافظة.

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