غرفة عمليات حزب التجمع ترصد إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية

رصدت غرفة عمليات حزب التجمع لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إقبال الناخبين بكثافة على اللجان للتصويت في أول أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.

و قال محمود دسوقي أمين تنظيم الحزب ومسؤول الغرفة، إن لجان "التجمع" في المحافظات، رصدت بدء توافد الناخبين قبل فتح المقار الانتخابية، وتواجد بعض الشباب المتطوعين لمساعدتهم فى معرفة اللجان الخاصة بهم، و توفير الكراسى لكبار السن لتسهيل وصولهم لأماكن التصويت.

و أكد "دسوقي " أن عدد من المتابعين الحقوقيين من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أشادو بحياد ونزاهة القائمين على العملية الانتخابية، ووقوفهم على مسافة واحدة من المرشحين الأربعة في الانتخابات.

انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة

و تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.