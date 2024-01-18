"شباب التجمع" يطالب الحكومة بتنظيم معارض وأنشطة تشجع على شراء المنتج المصرى

بعد اهتمام الاعدادية بالفيوم بعرض سؤال التعبير عن الدعوة لشراء المنتج المصري

يثمن اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع اهتمام وزارة التربية والتعليم بتشجيع الطلاب علي شراء المنتج المصري وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال وضع سؤال بعنوان كتابة موضوع تعبير حول أهمية شراء المنتج المصري من وجهة نظر الطلاب بالمرحلة الإعدادية بالفيوم.

ويطالب شباب حزب التجمع وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي والثقافة بتدشين فاعليات مختلفة تشجع علي شراء المنتج الوطني من خلال عرض مسرحيات وتنظيم ندوات تشجع الطلاب والشباب علي دعم الصناعة الوطنية الي جانب توفير هذه المنتجات المصرية في مختلف المواقع الشبابية للشباب والفتيات وأسرهم حيث تنتج مصر عصائر وماكولات وملابس وصناعات مختلفة مصرية من خلال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات الخاصة التي تنتج صناعة مصرية محلية.

كما يقترح شباب حزب التجمع تنظيم معارض في مختلف المواقع الشبابية للمنتجات المصرية حتي يتثني للطلاب والشباب وأسرهم التعرف علي هذه المنتجات ولا يعانوا من البحث عنها بالأسواق.

وأكد شباب حزب التجمع على تقديم اقتراح برغبة وهي أداة رقابية لمجلس النواب المصري تطالب الوزارات المعنية بتنظيم معارض للمنتجات المصرية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب إلي جانب تنظيم فعاليات وأنشطة مسرحية وفنية لتشجيع شراء المنتج المصري.



الجدير بالذكر أطلق شباب حزب التجمع حملة "اشتري مصري" لتشجيع شراء المنتج المصري وإزالة كافة العقبات امام الصناعة المصرية.