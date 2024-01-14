الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يكشف تفاصيل رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي

جريدة الدستور

أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مجلس النواب يتحرى الالتزام بالدستور وقانون لائحة المجلس عند اتخاذه قرار برفع الحصانة عن أي من أعضائه، موضحا أن اللجنة التشريعية والدستورية تقوم بالتحقق من عدم وجود شبهة كيدية في القضايا المتهم فيها النواب.

وأضاف المغاورى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن مصر تتمتع بدولة مؤسسات ودولة دستور وقانون، مؤكدًا أن الحصانة لا تمنح الحماية لأي نائب ارتكب مخالفات أو فساد، ومثنيا على القرار الذي صدر اليوم من المجلس برفع الحصانة عن أحد النواب ليحاكمه القضاء المصري.

وأبدى ثقته الكاملة في أن مجلس النواب سيلعب بدوره في محاربة الفساد بكل أنواعه وصوره، تنفيذا لدولة الدستور والقانون، وذلك اتضح بعد رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيك بدون رصيد اليوم في جلسة مجلس النواب، مشددا على أن لا أحد يتجاوز المساءلة القانونية إذا ارتكب وقائع فساد.

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