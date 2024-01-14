الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد يثمن قرار رفع الحصانة عن "الوليلى": "احترامًا لسيادة القانون"

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن قرار المجلس يؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

 

 قرار مجلس النواب يأتي إعلاء لدولة القانون

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية، اليوم، أن قرار مجلس النواب يأتي إعلاء لدولة القانون، ويكرس لدوره في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، والجميع أمام القانون سواسية، حتى الحصانة ليست حائلًا عن مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال الخروج على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

 وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار مجلس النواب، يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله وينوب أعضاؤه عنها، كما يكرس لمبدأ النيابة عن العشب القائم على الثقة والاعتبار والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد مجلس النواب النائب مجدى الوليلى النيابة العامة

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