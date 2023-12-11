الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون تاريخية وحشود المصريين لن تتوقف 

رضا صقر
رضا صقر

أشاد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بحجم المشاركة الكثيفة من المصريين في الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول والثاني، مشيرا إلى أن إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة يعكس وعي المصريين  الذين سطروا ملحمة وطنية في الداخل والخارج.

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وأكد صقر  - في تصريحات اليوم – أن الشعب المصري أرسل رسائل  للعالم وأظهر الوجه الحضاري للدولة المصرية، موضحا أن الجميع يثق في نزاهة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل الدعم من أجل تمكين جميع المصريين من الإدلاء بأصواتهم.

وأعرب رئيس حزب الاتحاد عن ثقته في أن حشود المصريين أمام اللجان لن تتوقف حتى غلق باب التصويت، منوها بأن يتوقع أن نسب المشاركة في هذه الانتخابات ستكون تاريخية وستواصل الدولة بناء الجمهورية الجديدة  وجني ثمار التنمية التي  طالت كل بقعة على أرض الوطن.

ودعا صقر المصريين لمواصلة الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات والتعبير عن إرادتهم الحرة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

رئيس حزب الاتحاد الانتخابات الرئاسية المصريين بقاعدة بيانات الناخبين الشعب المصري

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