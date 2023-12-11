الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. فوزية تصر على التصويت رغم المرض: «لازم أنزل أنتخب»

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

مُسنة وتعانى من عدة أمراض، لكن وازعها الوطنى أكبر من كل آلامها، هكذا شعرت فوزية حسن، ٧٩ سنة، من الإسكندرية، حيث أصرت على الإدلاء بصوتها فى لجنتها الانتخابية، رغم عجزها عن الحركة واستعمالها كرسيًا متحركًا للانتقال.

وقالت «فوزية»، لـ«الدستور»: «لازم أنزل أشارك عشان بلدى، وأختار رئيس بلدى، عشان أنا بحب السيسى ومفيش حد جه زيه»، مضيفة: «قلت لازم أنزل أنتخب، والحمد لله أنا جيت وشاركت فى الانتخابات وفى اختيار رئيس مصر».

وأشارت إلى أن ابنتها رافقتها حتى لجنتها الانتخابية، وهناك وجدت كل وسائل الراحة، وساعدها مسئولو اللجنة فى إنهاء إجراءات التصويت.

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