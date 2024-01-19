برلمانية: الإجراءات الاجتماعية الجديدة تسهم فى دعم احتياجات الأسرة

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن التوجيهات المهمة السريعة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك- تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن.

تحسين الأجور والمعاشات

وأوضحت أن القرارات تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ودعم ومساندة المواطن البسيط في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن الدولة حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقدم مبادرات مجتمعية كنوعٍ من أنواع الحماية الاجتماعية بمساندة المجتمع المدني وتعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالتوازي مع التدابير الحكومية التي تُقرها القيادة السياسية والوزارات المعنية كزيادة الأجور والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى، والمبادرات الرئاسية، ومعارض السلع التي تواجه الاحتكار وتحد من زيادة الأسعار وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

دعم احتياجات الأسرة

وأكدت عضو مجلس النواب أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجَّه بها الرئيس السيسي، وزارة المالية، ستسهم بشكل كبير في دعم احتياجات الأسرة المصرية المعيشية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية كونها تراعي كل شرائح المجتمع وتسعى لمواءمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة، وتلبية احتياجات المواطنين، وإحداث نقلة نوعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية في كل القطاعات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.