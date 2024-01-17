حماة الوطن بالخارج يرحب بإعداد تطبيق للمصريين بالخارج يضم خدمات متنوعة للاستثمار

وجه المهندس علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماة الوطن للمصريين بالخارج وأحد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا، الشكر للدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على البدء في تنفيذ تطبيق جديد للهاتف المحمول مخصص للمصريين بالخارج، يُتاح عليه كل المحفزات والمبادرات المخصصة والتي تصل إلى 20 خدمة يضمها التطبيق.

وأشار علاء زياد إلى أن وزارة الهجرة تسعى لإطلاق هذا التطبيق خلال الفترة المقبلة ليكون بمثابة آلية جديدة للتواصل مع دولتهم الأم مصر والحصول على كل المزايا والمحفزات التى يمكن أن يستفيدوا منها من خلال تطبيق شامل يجمع كل المحفزات.

يشكل عنصر أمان لأى مصرى يرغب فى شراء عقار أو سيارات أو الحجوزات السياحية

وأكد المهندس علاء زياد أن وجود مثل هذا التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج وما يحويه من خدمات رقمية مرتبطة بالعقارات والبنوك والسيارات والتعليم والحجوزات السياحية بمختلف المدن المصرية كل هذا في منصة موحدة يمكن الدخول عليها في أي وقت ومن أي مكان، سيشكل عنصر أمان لأي مصري يرغب في شراء عقار أو سيارات أو الحجوزات السياحية وغيرها، لأنه تطبيق رسمي معتمد يمكن الاطلاع من خلاله على كل ما هو جديد كما أنه يشكل نوعا من الترويج للمشروعات المصرية.

وأضاف مع وجود منصة موثوق فيها تضم المشروعات المصرية وآليات الاستثمار سيكون لها دور كبير في زيادة تحويلات المصريين في الخارج للاستثمار بالمشروعات المصرية سواء عقارية أو تعليمية أو بنكية أو شراء سيارات وغيرها.

وناشد علاء زياد ضرورة الإعلان عن إيميل رسمي أو أي وسيلة تواصل تمكن المصريين بالخارج لطرح رؤيتهم لما يحتاجونه في هذا الطبيق أو الخدمات التي يقترحون إضافتها، خاصة أن وزارة الهجرة تبدأ في الخطوات الأولى لتنفيذ هذا التطبيق بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.