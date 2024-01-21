أول تحرك برلماني بشأن توقف مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر في المنيا

تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء،و وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب بعد 155 عاما".



وقال "البدري" في المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم منه، أن قرار مصنع سكر أبو قرقاص بالتوقف عن التصنيع بعد ١٥٥ عاما يثير جدلا واسعا خصوصا مع زيادة الطلب على السكر في السوق المحلي، حيث يعد المصنع هو الأقدم في تاريخ مصر، وينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليا بسبب كارثة كبيرة للدولة، تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم، الأمر الذي يساهم في زيادة البطالة وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل، ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالأسواق.



وأكد أن زراعة السكر انخفضت في مصر بشكل كبير للغاية، حيث كانت ننتج محافظة المنيا 950 ألف طن قصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن حتى 2020، ولكن العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، مما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه، وانخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 الآلاف طن فقط وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام، رغم زيادة سعر توريد 500 جنيه للطن عن العام الماضي أصبح 1500جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعين اتجهوا إلى تجار "العوادي"، الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ 2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد وبيعة للعصارات العسل الأسود ومحالّ العصير، وهو ما أدى لخسائر فادحة.



واقترح النائب زيادة سعر التوريد للطن من القصب وتشجيع المنتجين على زراعة وإنتاج قصب السكر وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة مع دعم حوافز تشجيعية لتوريد القصب للمصانع.



واقترح تحديث وتطوير مصانع السكر بما يواكب التطورات التكنولوجية لامتصاص كمية قصب السكر وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من السكر، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الإنتاج من المحاصيل السكرية وربط اسعارتوريدها بالأسعار العالمية من خلال منظومة الزراعة التعاقدية حتى لا بحدث تذبذب في نسب الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر.



كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بزيادة الدعم للمراكز البحثية الاستنباط أصناف جديدة من محصول القصب عالي الإنتاجية الغذائية مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي لمحصول القصب.