الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ يطالب بتبنى تسويق الفعاليات السياحية

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بألا يقتصر التفكير في تطوير صناعة السياحة على السائح والغرف السياحية فقط، خاصة أن أغلب دول العالم تتحدث عن تجربة سياحية متكاملة تبدأ من تحفيز السائح لزيارة مصر وهو في بلده.

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جاء ذلك في الجلسة العامة التي عُقدت اليوم بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر، وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات تسويق فعالة.

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 تسويق الفعاليات والمهرجانات السياحية 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه بمتابعة وضع السياحة في الدول العربية والأوروبية في كيفية التسويق السياحي فسنجد أنهم لا يعتمدون فقط على تسويق دولتهم كمقصد سياحي لأنهم يمتلكون منشآت وأماكن سياحية فقط، ولكن هناك بعد آخر مهم في ذلك وهو الاعتماد على ابتكار فعاليات ومهرجانات تقوم بجذب السياح لزيارة الدولة خلال وقت معين في السنة.

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وطالب مصطفى بضرورة الانتقال من التركيز على تسويق المنشآت والأماكن السياحية إلى تسويق الفعاليات السياحية، والعمل على استخدام هذه الفعاليات السنوية في إقناع السياح من مختلف دول العالم المهتمين بهذه الفعاليات بزيارة مصر لحضور هذه الفعاليات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك العديد من الأمثلة والنماذج المقترحة للفعاليات تابعة ومعبرة عن تاريخ مصر، وتكون تسويقًا للثقافة والحضارة المصرية مثل تنظيم موكب سنوي للفراعنة في معبد الكرنك بالأقصر، أو تنظيم مهرجان سنوي للتسوق في محافظات مختلفة، وتنظيم فعاليات أسبوعية أو شهرية للمنتجات المصرية، مثل أسبوع الحضارة الفرعونية أو أسبوع الأكلات المصرية، أسبوع الغناء المصري، وأيضًا مهرجان الزيتون بواحة سيوة.

 

النائب علاء مصطفي مجلس الشيوخ تطوير صناعة السياحة وزير السياحة الغرف السياحية

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