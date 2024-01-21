وزير السياحة لـ"الشيوخ": حققنا رقم قياسي باستقبال 14.9 مليون سائح في 2023

قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن عام 2023 هو العام القياسي للسياحة المصرية، حيث أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي أن 2023 هو العام القياسي للسياحة، وأن مصر استقبلت 14 مليون و900 ألف سائح، وهو أعلى من الرقم القياسي المحقق في 2010 والذي كان 14 مليون و731 ألف سائح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن "سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة".

دور القطاع الخاص

وأضاف الوزير أن هناك حلول عملية على أرض الواقع يستفيد منها الـ8 آلاف شركة تعمل في مجال السياحة، ومليون موظف في مصر يعملون في صناعة السياحة.

وتابع عيسى: "أهم الأمور في توصيف الأدوار كان دور الدولة ودور القطاع الخاص، دور الدولة في الترخيص والتنظيم وصنع السياسات لمنظومة السياحة، وأهم التحديات والمعوقات هو رفع كفاءة وزارة السياحة والآثار كمرخص ومنظم وصانع سياسات للسياحة، ثم يقوم القطاع الخاص بدوره لتحقيق الوصول إلى المستهدف، وبهذه المناسبة نهنئ رجال وسيدات صناعة السياحة في مصر على الرقم القياسي الذي استطاعوا أن يحققوه".

واستطرد: "دور الوزارة أن تتأكد أن الزائر السياحي يحصل على ما وعدت به شركة السياحة، وأن جميع الأموال التي ينفقها صندوق دعم السياحة والآثار ممولة من القطاع الخاص وليس من الموازنة العامة للدولة. إذا صرفت أقل من منافسيك على التسويق، يجب أن تتوقع أن حجم السياحة عندك سيكون أقل كان يجب أن نركز على الأمور التي تشكل أكبر عبء، وصندوق دعم السياحة والآثار يركز على 4 منتجات: الأسر والعائلات، والثقافة، والمغامرات أو الغوص. والنتيجة رقم قياسي يؤكد نجاح سياستنا في الترويج والتسويق".

وأشار إلى أن استراليا من الدول المهمة جداً للتصدير السياحي إلى مصر، وأن عدد سائحيها تضاعف عن السنوات السابقة نتيجة وجود أحد المعارض في استراليا، وأن القطاع الخاص المشارك في تنظيم هذا المعرض يقدم معلومات هامة عن السوق السياحي في مصر".