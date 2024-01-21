الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير السياحة لـ"الشيوخ": حققنا رقم قياسي باستقبال 14.9 مليون سائح في 2023

الدكتور أحمد عيسى
الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن عام 2023 هو العام القياسي للسياحة المصرية، حيث أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي أن 2023 هو العام القياسي للسياحة، وأن مصر استقبلت 14 مليون و900 ألف سائح، وهو أعلى من الرقم القياسي المحقق في 2010 والذي كان 14 مليون و731 ألف سائح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن "سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة".

 

دور القطاع الخاص 

وأضاف الوزير أن هناك حلول عملية على أرض الواقع يستفيد منها الـ8 آلاف شركة تعمل في مجال السياحة، ومليون موظف في مصر يعملون في صناعة السياحة.

وتابع عيسى: "أهم الأمور في توصيف الأدوار كان دور الدولة ودور القطاع الخاص، دور الدولة في الترخيص والتنظيم وصنع السياسات لمنظومة السياحة، وأهم التحديات والمعوقات هو رفع كفاءة وزارة السياحة والآثار كمرخص ومنظم وصانع سياسات للسياحة، ثم يقوم القطاع الخاص بدوره لتحقيق الوصول إلى المستهدف، وبهذه المناسبة نهنئ رجال وسيدات صناعة السياحة في مصر على الرقم القياسي الذي استطاعوا أن يحققوه".

واستطرد: "دور الوزارة أن تتأكد أن الزائر السياحي يحصل على ما وعدت به شركة السياحة، وأن جميع الأموال التي ينفقها صندوق دعم السياحة والآثار ممولة من القطاع الخاص وليس من الموازنة العامة للدولة. إذا صرفت أقل من منافسيك على التسويق، يجب أن تتوقع أن حجم السياحة عندك سيكون أقل كان يجب أن نركز على الأمور التي تشكل أكبر عبء، وصندوق دعم السياحة والآثار يركز على 4 منتجات: الأسر والعائلات، والثقافة، والمغامرات أو الغوص. والنتيجة رقم قياسي يؤكد نجاح سياستنا في الترويج والتسويق".

وأشار إلى أن استراليا من الدول المهمة جداً للتصدير السياحي إلى مصر، وأن عدد سائحيها تضاعف عن السنوات السابقة نتيجة وجود أحد المعارض في استراليا، وأن القطاع الخاص المشارك في تنظيم هذا المعرض يقدم معلومات هامة عن السوق السياحي في مصر".

احمد عيسى وزير السياحة والآثار مجلس الوزراء سائح مجلس الشيوخ التنمية السياحية تحقيق التنمية السياحية المستدامة

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

إحالة المتهمين بـ"رشوة مطار القاهرة" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة