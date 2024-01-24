الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عايدة نصيف تهنئ المصريين بعيد الشرطة.. وتؤكد تاريخهم مليئ بالتضحيات

الدكتورة عايدة نصيف
الدكتورة عايدة نصيف

وجهت الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة الأوفياء بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

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رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى عيد الشرطة

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عبدالسند يمامة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

التصدي للاحتلال الإنجليزي

وأكدت الدكتورة عايدة نصيف في بيان لها اليوم، أن الشعب المصري شعبٌ من طرازٍ فريد، لا يسمح المساس بوطنه، أثبت التاريخ أنه قادر على مواجهة أية محاولات للمساس بأمنه أو الاعتداء عليه، حيث استطاع رجال الشرطة التصدي للاحتلال الإنجليزي في موقعة الإسماعيلية الشهيرة في 25 يناير عام 1952، برفضهم تسليم مبنى المحافظة للحصار الإنجليزي، وسطروا ملحمة وطنية فريدة، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، وروا بدمائهم الذكية ترابه الثمين، وأجبروا الضباط الإنجليزي على أداء التحية لهم.

حماية ممتلكات الشعب العامة والخاصة

وثمنت عضو مجلس الشيوخ دور رجال الشرطة في حماية ممتلكات الشعب العامة والخاصة والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية بتأمين الحقوق الدستورية وحرصهم على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، ليعيش الشعب المصري في سلام وأمان، مشيرة إلى أن رجال الشرطة يمثلون عيونها الساهرة من أجل أمن وأمان الوطن والمواطنين، وضمان استكمال عملية البناء والتنمية والازدهار التي تمضي فيها مصر الآن.

ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين المنشآت تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة 72 حيث شكلت غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفالات للتصدي لأي محاولات تخريبية.

ونسقت كل مديرية أمن مع ديوان المحافظة التابعة لها لتنفيذ خطة التأمين عقب التنسيق مع غرف الطوارئ والعمليات بشكل فوري والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة السيارات في الشوارع الهامة والرئيسية التي ستشهد انتشارا أمنيا كبيرا واحتفال رجال الشرطة مع المواطنين حيث اعتادت وزارة الداخلية في كل عام تحية المواطنين وتقديم الورود لهم. 

أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولى للرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية ورجال الشرطة الذكرى ال 72 لعيد الشرطة

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