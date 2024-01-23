رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى عيد الشرطة

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة والذكرى الثالثة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر، وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل آماله في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.