الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسند يمامة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

هنأ الدكتورعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.
وقال رئيس الوفد فى بيان له إن ذكرى 25 يناير هى ذكرى ليوم التضحية والفداء لرجال الشرطة فى موقعة الإسماعيلية عام 1952، والتى راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال.

وأضاف أن هذا اليوم العظيم يمثل لمصر على وجه العموم، وحزب الوفد على وجه الخصوص ذكرى عطرة، حيث إن وزير الداخلية وقتها كان زعيم الوفد المصرى فؤاد باشا سراج الدين، وهو الذى أعطى الأمر للضباط والجنود بالمقاومة، وعدم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال.

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وقال "يمامة" إن 25 يناير ذكرى لروح العزيمة والمقاومة والبطولة، ويطيب لى أن أهنئ كل أفراد وضباط الشرطة المصرية الباسلة واستمرار دورها فى حماية الجبهة الداخلية للوطن بنفس العزيمة والتضحية.

الدكتور عبدالسند يمامة الوفد وزير الداخلية 25 يناير الشرطة المصرية الإسماعيلية

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