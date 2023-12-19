الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسند يمامة مهنئًا الرئيس السيسى: نعود لدورنا الفاعل فى المعارضة الوطنية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وباقي المرشحين في الانتخابات الرئاسية المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وقدم الدكتور عبدالسند يمامة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنيًا له دوام التوفيق في ولايته الجديدة من أجل الوطن وشعب مصر العظيم.

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معارك البناء والتنمية 

وأكد رئيس الوفد تجديد الحزب الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي خاض معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية.

وشدد رئيس الوفد على أن الحزب سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية، وسيكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة أن الانتخابات الرئاسية المنقضية كانت الأفضل من حيث المشاركة وإقبال المصريين، وجاءت نزيهة تحت إشراف قضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات، والفائز في النهاية هو الوطن والشعب المصري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد حزب الشعب الجمهوري رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي الانتخابات الرئاسية 2024

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