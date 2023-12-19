الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد المستثمرين: فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية "رد للجميل"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم الاتحاد المصري لجمعيات  المستثمرين، بالتهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بأغلبية بمقعد الرئاسة، لدورة جديدة بعد استحقاق دستوري كبير أشاد به العالم كله.

وقال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إنَّ الصناع والمستثمرين المصريين اختاروا الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ردًا للجميل، واستكمالًا للإنجازات من أجل المحافظة على الاستقرار المتحقق، ومن أجل مواصلة الإصلاح والتنمية والبناء، ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومن أجل التوسع في الصناعات وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومن أجل خلق المزيد من فرص العمل.

رئيس العاصمة الإدارية: تشغيل مركز خدمات المستثمرين الجديد الأسبوع المقبل

وقال هلال: "المصريون جميعًا الآن على قلب رجل واحد مع الرئيس بالعمل والمشاركة والدفاع عن المكتسبات المتحققة".

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، على أصالة المجتمع المصري الذي اعتاد على رد الجميل، واستشعر أهمية استكمال مسيرة التنمية التي بدأت على أرض مصر، مُشيدين بالجهد الكبير الذي قامت به القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة المعاونة والحكومة  في العديد من الملفات الداخلية والخارجية وبخاصة جهود التنمية الشاملة والمتكاملة في شتي القطاعات ومختلف المجالات، والتي أضحت واقعًا ملموسًا يستشعر به الجميع، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم كله، ومؤكدين كذلك على المظهر الحضاري العظيم، الذي ظهرت عليه الانتخابات الرئاسية، والذي يتناسب مع مكانة مصر التاريخية المتفردة، وداعين جموع المصريين إلى الوقوف إلى جوار الدولة المصرية وإعلاء المصلحة العليا للوطن خلف القيادة الوطنية المسئولة للرئيس، لتحقيق أهداف مصر وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصرى والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه.

الاتحاد المصري جمعيات المستثمرين التهاني عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا للجميل فترة رئاسية جديدة

مواد متعلقة

"الصناعات الهندسية": سرعة صرف المستحقات تساعد المستثمرين على إنجاز المشروعات

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

خبير أوابك: روسيا تبدأ إنتاج الغاز المسال رغم العقوبات الأمريكية

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

المرضى ليس لهم سجلات.. مسؤولو "مصحة الشروق" هربوا بعد الحريق خوفا من المساءلة

انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة ومصرع فتاة بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)